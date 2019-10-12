Усик - Уїзерспун: анонс бою

Фото: Усик - Уїзерспун (matchroomboxing.com)

Готуємося до дебютного поєдинку українського боксера в суперважкій дивізіоні

Український колишній абсолютний чемпіон світу в крузервейті Олександр Усик проведе свій перший поєдинок в супертяжах проти американця Чазз Уїзерспуна. Пряму трансляцію можна подивитися на телеканалі "Інтер", початок орієнтовно о 05:30 ранку за київським часом. На думку букмекерів, Усик - фаворит бою. Суперники провели відкрите тренування перед зустріччю.

12-13 жовтня 5:30

Чикаго, Wintrust Arena

Суперником українця повинен був стати голландець Тайрон Спонг, але за 5 днів до бою його спіймали на застосуванні заборонених препаратів.Тест показав наявність в його організмі кломіфена, який використовується для підвищення тестостерону у чоловіків. Хоча сам боксер відкидає звинувачення у вживанні допінгу і звинувачує промоутера Усика Едді Хірна в спробі вивести його з бою.

Заміною став 38-річний американець Чез Уізерспун, який посідає у світовому рейтингу лише 74 місце.

Американець на 3 см вище і на 12 кг важчий за Усика. На фінальній процедурі зважування українець показав на вагах 97,5 кг, а його суперник - 109,8 кг.

На рахунку Уїзерспуна 41 поєдинок серед професіоналів, в яких лише три поразки і всі вони були достроковими від його найгучніших суперників - Тоні Томпсон, Кріс Арреола і Сет Мітчелл.

На кону поєдинку не буде чемпіонських поясів. Ба більше, цей поєдинок не буде головним в боксерському вечорі Чикаго. Усик і Уізерспун вийдуть на ринг в андеркарті бою між чемпіоном світу за версією WBA в напівважкій вазі росіянином Дмитром Біволом і претендентом на титул домініканцем Леніним Кастільо.

Проте промоутер українця Едді Хірн пообіцяв, що Олександр Усик після цього поєдинку буде боксувати за титули.

На даний момент українець є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO, тож переможець бою між чемпіоном світу у надважкій вазі Енді Руїсом зі США та британцем Ентоні Джошуа зобов’язаний буде з ним зустрітися.