Усик сообщил Паркеру, когда тот сможет рассчитывать на чемпионский бой

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер из Новой Зеландии окончательно убедился, что не получит поединка против Александра Усика, если тот станет абсолютным в хевивейте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью новозеландца журналу The Ring.
В апреле боксеры встретились в итальянской Флоренции во время мероприятия BKFC (чемпионат по кулачным боям). Паркер подошел к Усику и напомнил ему об обязательствах: ранее WBO требовала от украинца провести бой именно с ним.
Однако ответ Усика был однозначным.
"Он сказал: "Нет-нет-нет! Занимайся своими делами, а я - своими. После того, как я завершу карьеру - тогда и подерешься за титул", - рассказал Паркер.
Усик неоднократно заявлял, что планирует провести еще два боя, а затем уйти из бокса. Первым станет реванш за звание абсолютного чемпиона против британца Даниэля Дюбуа.
Паркер убежден, что последним поединком в карьере Усика станет трилогия с кем-то из звездных экс-чемпионов - Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа.
"Он точно выберет самый денежный вариант. Лично я очень хотел бы испытать себя в бою против Усика. Ведь, по моему мнению, он сейчас лучший в нашем весе. Возможно, даже лучший супертяж этого поколения", - признался Паркер.
Также новозеландский боксер выразил уверенность, что Усик во второй раз одолеет Дюбуа в реванше, который состоится 19 июля в Лондоне.
19 июля 2025 года легендарная арена "Уэмбли" в Лондоне примет реванш между Усиком и Дюбуа - один из самых ожидаемых боев в мире бокса.
Их первая встреча состоялась в августе 2023 года, когда Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде. Однако бой не обошелся без споров. В пятом раунде Дюбуа нанес удар, но рефери признал, что он пришелся ниже пояса, хотя британец считает его чистым.
После того боя Усик сохранил свой статус непобедимого, а затем, одолев Тайсона Фьюри, стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте.
Дюбуа тоже не остановился: он получил вакантный пояс IBF, от которого отказался Усик, укрепив свои позиции в дивизионе. Теперь в поединке между украинцем и британцем определится новый абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.
Ранее Усик назвал единственного супертяжеловеса, который одолел бы Майка Тайсона в расцвете сил.
Также писали, что Усик рассматривает возможность завершить карьеру неожиданным боем за пределами боксерского ринга.