Усик повідомив Паркеру, коли той зможе розраховувати на чемпіонський бій

Усик – Паркер: зустріч у Флоренції

У квітні боксери зустрілися в італійській Флоренції під час заходу BKFC (чемпіонат з кулачних боїв). Паркер підійшов до Усика і нагадав йому про зобов'язання: раніше WBO вимагала від українця провести бій саме з ним.

Однак відповідь Усика була однозначною.

"Він сказав: "Ні-ні-ні! Займайся своїми справами, а я – своїми. Після того, як я завершу кар'єру – тоді й поб'єшся за титул", - розповів Паркер.

Усик неодноразово заявляв, що планує провести ще два бої, а потім піти з боксу. Першим стане реванш за звання абсолютного чемпіона проти британця Даніеля Дюбуа.

Паркер переконаний, що останнім поєдинком у кар'єрі Усика стане трилогія з кимось із зіркових екс-чемпіонів – Тайсоном Ф’юрі або Ентоні Джошуа.

"Він точно обере найгрошовитіший варіант. Особисто я дуже хотів би випробувати себе в бою проти Усика. Адже, на мою думку, він зараз найкращий у нашій вазі. Можливо, навіть найкращий супертяж цього покоління", - зізнався Паркер.

Також новозеландський боксер висловив упевненість, що Усик вдруге здолає Дюбуа у реванші, який відбудеться 19 липня у Лондоні.