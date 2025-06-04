Усик повідомив Паркеру, коли той зможе розраховувати на чемпіонський бій

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер з Нової Зеландії остаточно переконався, що не отримає поєдинку проти Олександра Усика, якщо той стане абсолютним у хевівейті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю новозеландця журналу The Ring.
У квітні боксери зустрілися в італійській Флоренції під час заходу BKFC (чемпіонат з кулачних боїв). Паркер підійшов до Усика і нагадав йому про зобов'язання: раніше WBO вимагала від українця провести бій саме з ним.
Однак відповідь Усика була однозначною.
"Він сказав: "Ні-ні-ні! Займайся своїми справами, а я – своїми. Після того, як я завершу кар'єру – тоді й поб'єшся за титул", - розповів Паркер.
Усик неодноразово заявляв, що планує провести ще два бої, а потім піти з боксу. Першим стане реванш за звання абсолютного чемпіона проти британця Даніеля Дюбуа.
Паркер переконаний, що останнім поєдинком у кар'єрі Усика стане трилогія з кимось із зіркових екс-чемпіонів – Тайсоном Ф’юрі або Ентоні Джошуа.
"Він точно обере найгрошовитіший варіант. Особисто я дуже хотів би випробувати себе в бою проти Усика. Адже, на мою думку, він зараз найкращий у нашій вазі. Можливо, навіть найкращий супертяж цього покоління", - зізнався Паркер.
Також новозеландський боксер висловив упевненість, що Усик вдруге здолає Дюбуа у реванші, який відбудеться 19 липня у Лондоні.
19 липня 2025 року легендарна арена "Вемблі" в Лондоні прийме реванш між Усиком та Дюбуа – один із найбільш очікуваних боїв у світі боксу.
Їхня перша зустріч відбулася у серпні 2023 року, коли Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Проте бій не обійшовся без суперечок. У п’ятому раунді Дюбуа наніс удар, але рефері визнав, що він прийшовся нижче поясу, хоча британець вважає його чистим.
Після того бою Усик зберіг свій статус непереможного, а потім, здолавши Тайсона Ф'юрі, став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті.
Дюбуа теж не зупинився: він здобув вакантний пояс IBF, від якого відмовився Усик, зміцнивши свої позиції у дивізіоні. Тепер у поєдинку між українцем та британцем визначиться новий абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі.
Раніше Усик назвав єдиного супертяжа, який здолав би Майка Тайсона у розквіті сил.
Також писали, що Усик розглядає можливість завершити кар'єру несподіваним боєм за межами боксерського рингу.