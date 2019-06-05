ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

WBC позбавила Усика титулу у важкій вазі

Новини » Спорт    05.06.2019 - 09:06
WBC позбавила Усика титулу у важкій вазі
Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

Український боксер став "чемпіоном у відпустці"

Всесвітня боксерська рада (WBC) оголосила, що титул у важкій вазі, який раніше належав Олександру Усику, відтепер є вакантним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Рішення було прийнято через майбутній дебют українського боксера в суперважкій вазі. Тепер Усик називається "чемпіоном у відпустці" і може претендувати на цей пояс в будь-який час, якщо він захоче повернутися в важкий дивізіон.

Вакантний титул WBC у важкій вазі буде розіграно 15 червня Ризі між Маірісом Брідісом і Кшиштофом Гловацькі.

Нагадаємо, раніше Усик відмовився від титулу Всесвітньої боксерської асоціації - WBA у важкій вазі, яка зобов'язала українця провести захист пояса.

Усик повинен був дебютувати в супертяжах 25 травня, проте отримав травму в процесі підготовки до бою. Його повернення на ринг очікується у вересні.

Усик орієнтовно дебютує в суперважкій вазі у вересні Дебют Усика в суперважкій вазі відкладено
Новини України Олександр Усик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся