Усик відвідає бій Джошуа - Руїс для вивчення свого майбутнього суперника

Український супертяж Олександр Усик планує відвідати чемпіонський бій між Енді Руїсом і Ентоні Джошуа, який пройде 7 грудня о Саудівської Аравії. Про це розповів глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Хирн, передає Boxing News 24.

"Усик може битися за титул чемпіона світу. Він прилетить до Саудівської Аравії, щоб подивитися бій Джошуа - Руїс. Переможця цього поєдинку відразу ж зобов'яжуть битися з Усиком.

Чемпіону доведеться битися з Усиком або звільнити титул. Але переможцю також потрібно битися з Кубратом Пулєвим. Раптово виникла ситуація, в якій є два обов'язкових претенденти. Необхідно вирішувати, з ким із них простіше домовитися", - сказав Хирн.

Нагадаємо, Усик дебютував в суперважкій вазі, достроково перемігши американського боксера Чазза Уїзерспуна. Українець став офіційним претендентом на чемпіонський пояс за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації). Тобто, переможець реваншу Джошуа - Руїс повинен буде захищати свій пояс в бою з Усиком.