Усик посетит бой Джошуа - Руис для изучения своего будущего соперника

Украинский супертяж Александр Усик планирует посетить чемпионский бой между Энди Руисом и Энтони Джошуа, который пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии. Об этом рассказал глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, передает Boxing News 24.

"Усик может драться за титул чемпиона мира. Он прилетит в Саудовскую Аравию, чтобы посмотреть бой Джошуа - Руис. Победителя этого поединка сразу же обяжут драться с Усиком.

Чемпиону придется сражаться с Усиком или освободить титул. Но победителю также нужно драться с Кубратом Пулевым. Внезапно возникла ситуация, в которой есть два обязательных претендента. Необходимо решать, с кем из них проще договориться", - сказал Хирн.

Напомним, Усик дебютировал в супертяжелом весе, досрочно победив американского боксера Чазза Уизерспуна. Украинец стал официальным претендентом на чемпионский пояс по версии WBO (Всемирной боксерской организации). То есть, победитель реванша Джошуа – Руис должен будет защищать свой пояс в бою с Усиком.

В первом бою американец сенсационно нокаутировал британца и отобрал у него титулы чемпиона мира WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).