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Усик перед реваншем з Джошуа назвав найбільше досягнення в кар'єрі: вибір чемпіона здивував

Фото: Олександр Усик із прапором України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик перед другим боєм із Ентоні Джошуа розповів про найпам'ятніший момент своїх багаторічних виступів у ринзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Parimatch.

Чемпіон у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO впевнений, що найбільшого успіху в кар'єрі досягнув ще в аматорах. Українець пригадав свій тріумф на Олімпійських іграх у Лондоні.

"Олімпійське "золото" в любителях вважаю найбільшим досягненням своєї кар'єри. Нічого вищого зараз для мене немає, зокрема всі мої титули в першій важкій і надважкій вазі", – заявив Усик.

За словами, українського боксера зрівнятися із золотою нагородою Олімпіади зможе тільки об'єднання чотирьох найпрестижшніх поясів. Зараз у колекції 35-річного українця бракує пояса WBC, що належить Тайсону Ф'юрі.

"Якщо я об'єднаю всі титули надважкого дивізіону, то, можливо, замислюся над тим, що важливіше – олімпійське "золото" чи чотири пояси в хевівейті", – резюмував Усик.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чотири чемпіонські пояси. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Раніше український боксер оцінив імовірність бою з Ф'юрі після потенційної перемоги над Джошуа. Усик впевнений, що "Циганський Король" проявить інтерес до такої події.

До слова, легендарний Тайсон та інші зірки боксу дали свій прогноз на головний бій-реванш року.

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