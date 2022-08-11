Усик перед реваншем з Джошуа назвав найбільше досягнення в кар'єрі: вибір чемпіона здивував

Чемпіон у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO впевнений, що найбільшого успіху в кар'єрі досягнув ще в аматорах. Українець пригадав свій тріумф на Олімпійських іграх у Лондоні.

"Олімпійське "золото" в любителях вважаю найбільшим досягненням своєї кар'єри. Нічого вищого зараз для мене немає, зокрема всі мої титули в першій важкій і надважкій вазі", – заявив Усик.

За словами, українського боксера зрівнятися із золотою нагородою Олімпіади зможе тільки об'єднання чотирьох найпрестижшніх поясів. Зараз у колекції 35-річного українця бракує пояса WBC, що належить Тайсону Ф'юрі.

"Якщо я об'єднаю всі титули надважкого дивізіону, то, можливо, замислюся над тим, що важливіше – олімпійське "золото" чи чотири пояси в хевівейті", – резюмував Усик.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чотири чемпіонські пояси. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Раніше український боксер оцінив імовірність бою з Ф'юрі після потенційної перемоги над Джошуа. Усик впевнений, що "Циганський Король" проявить інтерес до такої події.