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Усик перед реваншем с Джошуа назвал величайшее достижение в карьере: выбор чемпиона удивил

Фото: Александр Усик с флагом Украины (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира по боксу Александр Усик перед вторым боем с Энтони Джошуа рассказал о самом запоминающемся моменте своих многолетних выступлений в ринге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Parimatch.

Чемпион в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO уверен, что наибольшего успеха в карьере достиг еще в любителях. Украинец вспомнил о своем триумфе на Олимпийских играх в Лондоне.

"Олимпийское "золото" в любителях считаю величайшим достижением своей карьеры. Ничего выше сейчас для меня нет, в том числе все мои титулы в первом тяжелом и сверхтяжелом весе", – заявил Усик.

По словам украинского боксера сравниться с золотой наградой Олимпиады сможет только объединение четырех самых престижных поясов. Сейчас в коллекции 35-летнего украинца не хватает пояса WBC, принадлежащего Тайсону Фьюри.

"Если я объединю все титулы сверхтяжелого дивизиона, возможно, задумаюсь над тем, что важнее – олимпийское "золото" или четыре пояса в хеви-вейте", – резюмировал Усик.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут четыре чемпионских пояса. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Ранее украинский боксер оценил вероятность боя с Фьюри после потенциальной победы над Джошуа. Усик уверен, что "Цыганский Король" проявит интерес к такому событию.

К слову, легендарный Тайсон и другие звезды бокса дали свой прогноз на главный бой-реванш года.

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