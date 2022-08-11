Усик перед реваншем с Джошуа назвал величайшее достижение в карьере: выбор чемпиона удивил

Чемпион в тяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO и IBO уверен, что наибольшего успеха в карьере достиг еще в любителях. Украинец вспомнил о своем триумфе на Олимпийских играх в Лондоне.

"Олимпийское "золото" в любителях считаю величайшим достижением своей карьеры. Ничего выше сейчас для меня нет, в том числе все мои титулы в первом тяжелом и сверхтяжелом весе", – заявил Усик.

По словам украинского боксера сравниться с золотой наградой Олимпиады сможет только объединение четырех самых престижных поясов. Сейчас в коллекции 35-летнего украинца не хватает пояса WBC, принадлежащего Тайсону Фьюри.

"Если я объединю все титулы сверхтяжелого дивизиона, возможно, задумаюсь над тем, что важнее – олимпийское "золото" или четыре пояса в хеви-вейте", – резюмировал Усик.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в аравийской Джидде. Начало поединка в 23:00. На кону будут четыре чемпионских пояса. Усик победил Джошуа в сентябре прошлого года по решению судей.

Ранее украинский боксер оценил вероятность боя с Фьюри после потенциальной победы над Джошуа. Усик уверен, что "Цыганский Король" проявит интерес к такому событию.