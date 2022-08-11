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Усик заінтригував можливим боєм із Ф'юрі

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Четвер 11 серпня 2022 10:58
Усик заінтригував можливим боєм із Ф'юрі Фото: Олександр Усик із чемпіонськими поясами (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Український чемпіон Олександр Усик перед реваншем із Ентоні Джошуа поділився думками щодо можливого виходу в ринг із Тайсоном Ф'юрі, який оголосив про повернення у бокс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Parimatch.

Володар чемпіонських поясів за версіями IBF, WBA, WBO та IBO оцінив імовірність бою проти британського боксера. "Циганський Король" досі володіє поясом WBC і може мати інтерес до об'єднавчого поєдинку.

"Так, коли відбудеться реванш, то думаю, що Тайсон Ф'юрі не захоче втратити нагоди об'єднати всі пояси. Вважаю це можливим. Дасть Бог, так і буде", – лаконічно заявив Усик.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чотири чемпіонські пояси. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Натомість Ф'юрі анонсував повернення в ринг цього тижня. Ексцентричний британський боксер готовий влаштувати трилогію з Вайлдером і Чісорою, а про можливий бій із Усиком чи Джошуа поки не згадував.

До слова, легендарний Тайсон та інші зірки боксу дали свій прогноз на головний бій-реванш року.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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