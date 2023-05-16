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Усик получил резервный вариант на случай отказа Дюбуа от боя, – инсайдер

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Вторник 16 мая 2023 16:59
Усик получил резервный вариант на случай отказа Дюбуа от боя, – инсайдер Фото: Александр Усик может не встретиться с Даниелем Дюбуа (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Подстраховаться по вопросу следующего соперника для украинского чемпиона Александра Усика решила Всемирная боксерская ассоциация (WBA). Организация ранее санкционировала поединок против Даниеля Дюбуа.

Об этом заявил журналист Дан Рафаэль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.

WBA опасается новой травмы британского боксера или возникновения других причин для срыва боя. Обязательная защитка Усик может провести против первого номера рейтинга ассоциации.

"WBA сообщила, что если Дюбуа не будет доступен из-за травмы колена или по какой-либо другой причине, Усику будет назначено встретиться со следующим претендентом в рейтинге, которым является Деонтей Уайлдер", – написал Рафаэль.

Американец начал выступления в профессионалах в 2008 году. С тех пор он провел 46 поединков, в которых одержал 43 победы (42 – нокаутом). В 2015-2020 гг. Уайлдер владел титулом WBC, но потерял пояс в трилогии с Тайсоном Фьюри.

Ранее WBA объявила о проведении промоутерских торгов по организации боя Усика и Дюбуа. Аукцион запланирован на 25 мая. Стартовать торги будут с 1 млн долларов. Украинцу отойдет 75% призового фонда.

К слову, ранее собрали сведения о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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