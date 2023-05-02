Усик – Дюбуа. Что известно о потенциальном поединке в супертяжелом весе

Центральным событием в хевивейте в 2023 году должна стать защита Александром Усиком чемпионских поясов от посягательств британского боксера Даниеля Дюбуа.

Все новости вокруг потенциального поединка Усика и Дюбуа и о альтернативе для украинца – в материале РБК-Украина .

После окончательного срыва переговоров с Тайсоном Фьюри, команда украинца сосредоточилась на подготовке к бою с обязательным претендентом на титул по версии Всемирной боксерской ассоциации. 25-летний британец как раз в декабре защитил пояс WBA Super.

В начале апреля ассоциация дала старт официальным переговорам между командами украинца и британца. Стороны получили месяц, чтобы согласовать все детали чемпионского боя. Если им это не удастся, начнутся промоутерские торги на проведение боя летом.

Переговоры окружение Усика ведет с Queensberry Promotions – компанией топ-промоутера Фрэнка Уоррена. Им следует согласовать распределение гонорарного фонда, место проведения боя и, конечно, дату. С последней проблемой быть не должно. Менеджер украинского боксера Александр Красюк в интервью польскому изданию Przeglad Sportowy очертил желание избежать проведения боя 22 июля.

Как раз на этот день якобы готовится выйти в ринг Фьюри. Даже с коммерческой точки зрения проводить бои звезд хевивейта в один день – нецелесообразно. Есть и другие аспекты. Поэтому Усик из Дюбуа выберут другой уикенд для очного поединка. Скорее всего, во второй половине лета.

На правах чемпиона команда украинского пытается диктовать свои условия в процессе переговоров. Если дойдет до аукциона, то представитель Усика будет настаивать на распределении гонорара в пропорции 75 на 25 в пользу обладателя чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO. Но торг возможен.

Есть варианты и с местом проведения боя. На столе у сторон минимум три варианта. Сначала рассматривались привычные – Великобритания и Ближний Восток. Родина Дюбуа остается фаворитом, но та же Саудовская Аравия готова платить огромные деньги... Правда, недавно появился и вариант-неожиданность.

Поскольку в обозримом будущем провести поединок такого уровня в Украине кажется проблематичным, то у команды Усика возникла идея организовать бой в братской Польше. Уже и подыскали подходящую локацию – стадион в Варшаве.

"Это очень мощное место. Столица, крытая арена. Вопрос состоит лишь в том, сможет ли оператор объекта сделать его доступным в удобное для нас", – поделился соображениями менеджер украинца Красюк.

Перед решением WBA санционировать поединок Усик – Дюбуа команда британского боксера предоставила гарантии относительно состояния здоровья своего клиента.Документы подтверждают, что потенциальный соперник Усика восстановился от полученной в поединке с Кевином Лереной травмы. Но минимальная вероятность того, что Дюбуа не успеет набрать форму к середине лета, существует.

На этот случай украинский чемпион получил альтернативного соперника. Благо, с таким количеством поясов – это не проблема. Первым в очереди после Дюбуа идет Филип Хргович. Хорватский боксер еще прошлым летом победил китайца Чжана Чжилэя по решению судей. Эта победа сделала его обязательным претендентом на титул IBF. Но после истории с Фьюри хотя бы переговоры с командой другого британца должны увенчаться успехом.