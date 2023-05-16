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Усик – Дюбуа. WBA анонсировала промоутерские торги по бою украинца

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Хьюстон, Вторник 16 мая 2023 09:58
Усик – Дюбуа. WBA анонсировала промоутерские торги по бою украинца Фото: Александр Усик с чемпионскими поясами (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Дату промоутерских торгов для потенциального поединка обладателя чемпионских поясов в хевивейте Александра Усика и британца Даниеля Дюбуа назначила Всемирная боксерская ассоциация (WBA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

WBA известила команды обоих боксеров о следующей стадии в организации очного боя. На 25 мая назначены промоутерские торги. Они состоятся в американском Хьюстоне.

Грядущий аукцион начнется с минимальной суммы для получения прав на поединок. Она составила 1 млн долларов. От финальной суммы Усик при любом исходе боя получит 75% призового фонда, Дюбуа же – всего 25%. Ранее представители украинца и британца не смогли согласовать контракт самостоятельно.

Британский боксер в прошлом году в статусе регулярного чемпиона стал обязательным претендентом на поединок с обладателем пояса WBA. Украинец также контролирует титулы WBO, IBF, IBO и пояс культового издания The Ring. Свою коллекцию Усик собрал после двух сражений с другим британцем – Энтони Джошуа.

Бой Усик – Дюбуа появился на повестке дня после срыва переговоров об объединительном поединке украинца с Тайсоном Фьюри. "Цыганский Король" постоянно устанавливал новые требования перед украинским чемпионом, поэтому Усик вышел из переговоров.

К слову, ранее собрали сведения о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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