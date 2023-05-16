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Усик отримав резервний варіант на випадок відмови Дюбуа від бою, – інсайдер

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Вівторок 16 травня 2023 16:59
Усик отримав резервний варіант на випадок відмови Дюбуа від бою, – інсайдер Фото: Олександр Усик може не зустрітися з Даніелем Дюбуа (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Підстрахуватися в питанні наступного суперника для українського чемпіона Олександра Усика вирішила Всесвітня боксерська асоціація (WBA). Організація раніше санкціонувала поєдинок проти Даніеля Дюбуа.

Про це заявив журналіст Дан Рафаель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter інсайдера.

WBA побоюється нової травми британського боксера або появи інших причин для зриву бою. Обов'язковий захистк Усик може провести проти першого номера рейтингу асоціації.

"WBA повідомила, що якщо Дюбуа не буде доступний через травму коліна або з будь-якої іншої причини, Усику буде призначено зустрітися з наступним претендентом у рейтингу, яким є Деонтей Вайлдер", – написав Рафаель.

Американець розпочав виступи в професіоналах у 2008 році. З тих пір він провів 46 поєдинків, у яких здобув 43 перемоги (42 – нокаутом). У 2015-2020 рр. Вайлдер володів титулом WBC, але втратив пояс у трилогії з Тайсоном Ф'юрі.

Раніше WBA оголосила про проведення промоутерських торгів для організації бою Усика та Дюбуа. Аукціон запланували на 25 травня. Стартуватимуть торги з 1 млн доларів. Українцю відійде 75% призового фонду.

До слова, раніше зібрали відомості про бій Усик і Дюбуа в спеціальній підбірці.

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Олександр Усик Бокс Деонтей Уайлдер
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