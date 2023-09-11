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Усик получил нового претендента на титульный бой: он побил Дюбуа и проиграл ветерану из КНР

Понедельник 11 сентября 2023 14:29
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Усик получил нового претендента на титульный бой: он побил Дюбуа и проиграл ветерану из КНР Фото: Джо Джойс хочет побоксировать с Александром Усиком (facebook.com/joejoyceboxing)
Автор: Антон Федорцив

Британский тяжеловес Джо Джойс собрался бросить вызов украинскому боксеру Александру Усику. Поединок может состояться уже в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

37-летний британец стремится выйти в ринг против чемпиона в хевивейте по версиям IBF, IBO, WBA и WBO. Правда, сначала должен взять реванш у китайца Чжана Чжилэя.

"План такой. Это сложно, поскольку никогда не знаешь, что случится. В конце концов, я доберусь до этого пункта. Уверен в этом. В список обязательных претендентов меня вернет победа над Чжаном. Вызов по версии WBO – следующий после IBF. Так что я могу получить свой шанс", – заявил Джойс.

23 сентября британский боксер проведет бой-реванш с Чжилэем. Весной он уступил китайцу техническим нокаутом в 6-м раунде. На кону будет стоять титул временного чемпиона Всемирной боксерской организации.

Первым претендентом на бой против Усика остается Филип Хргович. Хорват стал обязательным соискателем от IBF на поединок против украинца. Если команда Усика снова не сможет согласовать объединительный бой с Тайсоном Фьюри, то он выйдет в ринг против Хрговича, а затем должен будет защитить и пояс WBO.

Ранее в сеть попал текст апелляции британца Дюбуа на итог боя против Усика. Его команда продолжила настаивать на том, что рефери ошибочно не засчитал удар ниже пояса. Как следствие, Усик вместо поражения нокаутом смог прийти в себя и выиграл поединок.

К слову, ранее вспомнили хронологию событий в бою Усика против британца Дюбуа.

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