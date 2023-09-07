Назвался чемпионом. В сеть попал текст жалобы Дюбуа на победу Усика

Ключевые пункты апелляции команды британского боксера Даниэля Дюбуа на результат поединка против украинца Александра Усика стали доступны для широкой общественности.

Накануне Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила получение апелляции от промоутера британца Фрэнка Уоррена. Организация открыла дело и рассмотрит его по привычному регламенту, а окончательное решение провозгласит публично.

В своем заявлении окружение Дюбуа указало на ошибки рефери Луиса Пабона с катастрофическими последствиями. Неправильные решения судьи в ринге якобы стоили британскому боксеру чемпионского звания. Апелляция касается подозрительного выпада Дюбуа в 5-м раунде, который Пабон расценил ударом ниже пояса Усика.

"Ориентировочно на 20-й секунде пятого раунда Дюбуа нанес удар в корпус, отправив Усика на конвас ринга, что вероятно сделало Даниэля чемпионом в хевивейте. Однако Пабон решил, что этот удар был низким. Вместо нокаута Усик получил продолжительное время на восстановление", – говорится в апелляции.

Вскоре после инцидента Усик перехватил инициативу и дважды отправил британского боксера в нокдаун. В 9-м раунде Дюбуа уже не смог уверенно подняться с пола, поэтому рефери завершил поединок техническим нокаутом в пользу украинца. Он сохранил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.