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Назвался чемпионом. В сеть попал текст жалобы Дюбуа на победу Усика

Четверг 07 сентября 2023 12:28
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Назвался чемпионом. В сеть попал текст жалобы Дюбуа на победу Усика Фото: Даниэль Дюбуа (слева) решил сразиться за чемпионский пояс в кабинетах (facebook.com/KnockOutPromotions)
Автор: Антон Федорцив

Ключевые пункты апелляции команды британского боксера Даниэля Дюбуа на результат поединка против украинца Александра Усика стали доступны для широкой общественности.

Документ опубликовал журналист Дэн Рафаэль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

Накануне Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила получение апелляции от промоутера британца Фрэнка Уоррена. Организация открыла дело и рассмотрит его по привычному регламенту, а окончательное решение провозгласит публично.

В своем заявлении окружение Дюбуа указало на ошибки рефери Луиса Пабона с катастрофическими последствиями. Неправильные решения судьи в ринге якобы стоили британскому боксеру чемпионского звания. Апелляция касается подозрительного выпада Дюбуа в 5-м раунде, который Пабон расценил ударом ниже пояса Усика.

"Ориентировочно на 20-й секунде пятого раунда Дюбуа нанес удар в корпус, отправив Усика на конвас ринга, что вероятно сделало Даниэля чемпионом в хевивейте. Однако Пабон решил, что этот удар был низким. Вместо нокаута Усик получил продолжительное время на восстановление", – говорится в апелляции.

Вскоре после инцидента Усик перехватил инициативу и дважды отправил британского боксера в нокдаун. В 9-м раунде Дюбуа уже не смог уверенно подняться с пола, поэтому рефери завершил поединок техническим нокаутом в пользу украинца. Он сохранил чемпионские пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

К слову, ранее вспомнили хронологию событий в бою Усика против британца Дюбуа.

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