Усик назвал самых сложных соперников в карьере: есть ли среди них Дюбуа?

С кем Усику было труднее всего

"Самый сложный соперник - Тайсон Фьюри. Второй - Энтони Джошуа. А третий - Даниэль Дюбуа", - поделился Усик.

Что касается лучшего боксера в мире прямо сейчас, Усик в очередной раз отказался от "короны", назвав имя другого звездного чемпиона.

"Лучший боксер в мире - это Теренс Кроуфорд. Нет, я не лучший. Это, безусловно, Кроуфорд", - уверенно ответил украинец.

Александр также сообщил, что его профессиональная карьера подходит к концу и он планирует провести еще только два поединка:

"Первый - с Дюбуа. А дальше... пока не знаю, с кем именно буду боксировать", - признался боксер.

Любимый "Уэмбли" и история с фанатом

Отдельное внимание Усик уделил арене, где состоится его следующий бой. Он вспомнил, как впервые боксировал на "Уэмбли" против Джошуа, и признался, что выступать на легендарном стадионе всегда было его мечтой.

"Это особое место. Боксировать здесь я мечтал еще с юности. А поддержка британских фанов - невероятная".

Также Усик поделился курьезной историей, которая подтверждает, что в Великобритании есть не только болельщики Дюбуа.

"Стоим с командой, что-то обсуждаем. Вдруг подъезжает машина, водитель выпрыгивает, просит фото. Мы сфотографировались, и он сразу звонит боссу: "Я сегодня не приду на работу - только что сделал фото с Усиком!". А босс в ответ: "Боже, обязательно пришли мне эту фотку!".