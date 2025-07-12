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Усик назвав найскладніших суперників в кар'єрі: чи є серед них Дюбуа?

Фото: Олександр Усик (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Костенко

Олександр Усик відкрив трійку найскладніших суперників, назвав найкращого боксера в світі прямо зараз та поділився кумедною історією, як зірвав робочий день свого англійського уболівальника.

З ким Усику було найважче

"Найскладніший суперник – Тайсон Ф'юрі. Другий – Ентоні Джошуа. А третій – Даніель Дюбуа", - поділився Усик.

Щодо найкращого боксера в світі прямо зараз, Усик вкотре відмовився від "корони", назвавши ім'я іншого зіркового чемпіона.

"Найкращий боксер у світі – це Теренс Кроуфорд. Ні, я не найкращий. Це, безумовно,  Кроуфорд", – впевнено відповів українець.

Олександр також повідомив, що його професійна кар'єра добігає кінця і він планує провести ще тільки два поєдинки:

"Перший – з Дюбуа. А далі… поки не знаю, з ким саме буду боксувати", – зізнався боксер.

Улюблений "Уемблі" та історія з фанатом

Окрему увагу Усик приділив арені, де відбудеться його наступний бій. Він згадав, як уперше боксував на "Уемблі" проти Джошуа, і зізнався, що виступати на легендарному стадіоні завжди було його мрією.

"Це особливе місце. Боксувати тут я мріяв ще з юності. А підтримка британських фанів – неймовірна".

Також Усик поділився курйозною історією, яка підтверджує, що у Великій Британії є не лише вболівальники Дюбуа.

"Стоїмо з командою, щось обговорюємо. Раптом під'їжджає машина, водій вистрибує, просить фото. Ми сфотографувалися, і він одразу телефонує босу: "Я сьогодні не прийду на роботу – щойно зробив фото з Усиком!". А бос у відповідь: "Боже, обов’язково надішли мені цю фотку!".

Усик – Дюбуа 2: головне про бій

З одним з найскладніших своїх суперників Усик проведе найближчий поєдинок. Бій-реванш проти Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться у суботу, 19 липня на легендарній арені "Вемблі" в Лондоні.

На кону – пояси WBC, WBO та WBA, якими володіє Усик та титул IBF, що належить Дюбуа.

Обидва суперники отримають за цей бій рекордні в своїх кар'єрах гонорари. У першій зустрічі боксерів, що відбулася 26 серпня 2023 року у Вроцлаві, Усик здобув перемогу технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Більшість аналітиків, включно з букмекерами, оцінюють шанси Усика на перемогу в межах 75-80%. Найчастіше прогнозують перемогу Усика за очками або технічним нокаутом у другій половині бою (орієнтовно 8-11 раунди).

В Україні вечір боксу в прямому ефірі транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Раніше ми представили повний розклад заходів перед матчем-реваншем.

Також читайте, кого Усик запросив у Лондон на вечерю перед боєм з Дюбуа.

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