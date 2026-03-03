RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Усик намерен баллотироваться в президенты Украины

Фото: Александр Усик (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинский чемпион по боксу Александр Усик заявил, что имеет планы пойти в политику. Однако отметил, что не рассматривает должности ниже президентской.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спортсмен сказал в интервью Андрею Беднякову.

Читайте также: Сложный выбор Зеленского: почему Белый дом торопит Украину с выборами в разгар войны

Во время беседы известный украинский ведущий спросил боксера, какие его планы на будущее, на что тот фактически анонсировал завершение боксерской карьеры и смену деятельности.

"Я еще пару лет планирую побоксировать. Планирую побоксировать пару лет, а потом есть такие планы поработать на государство", - сказал Усик.

На шутливую фразу Беднякова о том, что спортсмен все же пойдет в мэры Конотопа, Усик четко определил, какую должность намерен возглавить.

"Смотри, я ниже президента не собираюсь никуда идти", - сказал он.

 

Выборы в Украине

Напомним, что выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года, однако в связи с полномасштабным вторжением России они пока невозможны.

При этом в контексте мирных переговоров 2026 года тема выборов снова стала актуальной. Недавно агентство Reuters писало, что Киев и Вашингтон якобы провели переговоры о возможности заключения мирного соглашения уже в этом месяце - в марте, а в мае - провести выборы и референдум.

Чуть позже Financial Times вышло с новостью, что подготовка к выборам и референдуму в мае уже якобы началась. Также утверждалось, что президент Украины Владимир Зеленский намеревался 24 февраля как раз и объявить о выборах, но на самом деле этого так и не произошло.

К слову, недавно Зеленский сказал, что если будет хотя бы двухмесячное перемирие, то тогда он готов провести выборы. В то же время он считает, что выборы хочет конкретно Россия, чтобы его заменить.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаАлександр УсикПрезидентские выборы