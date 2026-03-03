Усик має намір балотуватися в президенти України

Український чемпіон з боксу Олександр Усик заявив, що має плани піти у політику. Однак зазначив, що не розглядає посади нижче президентської.
Як повідомляє РБК-Україна, про це спортсмен сказав в інтерв'ю Андрію Бєднякову.
Читайте також: Складний вибір Зеленського: чому Білий дім квапить Україну з виборами в розпал війни
Під час бесіди відомий український ведучий спитав боксера, які його плани на майбутнє, на що той фактично анонсував завершення боксерської кар'єри і зміну діяльності.
"Я ще пару років планую побоксувати. Планую побоксувати пару років, а потім є такі плани попрацювати на державу", - сказав Усик.
На жартівливу фразу Бєднякова про те, що спортсмен все ж піде у мери Конотопа, Усик чітко визначив, яку посаду має намір очолити.
"Дивись, я нижче президента не збираюся нікуди йти", - сказав він.
Нагадаємо, що вибори президента України мали відбутися навесні 2024 року, проте у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії вони поки що неможливі.
При цьому в контексті мирних переговорів 2026 року тема виборів знову стала актуальною. Нещодавно агентство Reuters писало, що Київ і Вашингтон нібито провели переговори про можливість укладення мирної угоди вже цього місяця - в березні, а в травні - провести вибори і референдум.
Трохи пізніше Financial Times вийшло з новиною, що підготовка до виборів і референдуму в травні вже нібито почалася. Також стверджувалося, що президент України Володимир Зеленський мав намір 24 лютого якраз і оголосити про вибори, але насправді цього так і не сталося.
До слова, нещодавно Зеленський сказав, що якщо буде хоча б двомісячне перемир'я, то тоді він готовий провести вибори. Водночас він вважає, що вибори хоче конкретно Росія, щоб його замінити.