Усик має намір балотуватися в президенти України

Під час бесіди відомий український ведучий спитав боксера, які його плани на майбутнє, на що той фактично анонсував завершення боксерської кар'єри і зміну діяльності.

"Я ще пару років планую побоксувати. Планую побоксувати пару років, а потім є такі плани попрацювати на державу", - сказав Усик.

На жартівливу фразу Бєднякова про те, що спортсмен все ж піде у мери Конотопа, Усик чітко визначив, яку посаду має намір очолити.

"Дивись, я нижче президента не збираюся нікуди йти", - сказав він.