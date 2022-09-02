Тільки після Ф'юрі. Усик обрав суперника для бою на НСК "Олімпійський"

Про це український боксер розповів під час прес-конференції, повідомляє РБК-Україна .

35-річний українець готовий зустрітися в ринзі з британцем Джо Джойсом. Однак, після дотримання однієї умови – бій відбудеться тільки після об'єднавчого поєдинку з Тайсоном Ф'юрі.

"Після Ф'юрі. Із Ф'юрі відбоксувати, а потім вже можна на "Олімпійському" з Джойсом відбоксувати. Якоїсь думки про поєдинок Паркера та Джойса не маю. Клас, будуть боксувати, то подивлюсь", – зізнався Усик.

Раніше WBO зобов'язала українського чемпіона провести поєдинок із переможцем двобою новозеландця і британця 24 вересня. Сильніший здобуде титул тимчасового чемпіона організації. Наразі Паркер – другий номер рейтингу WBO, а Джойс – перший.

Минулого тижня менеджер Усика Егіс Клімас анонсував об'єднавчий поєдинок у важкій вазі проти Тайсона Ф'юрі на кінець 2022-початок 2023 рр. Бій, найімовірніше, відбудеться на Близькому Сході.