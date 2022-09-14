ua ru
Ср, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Усик – Ф'юрі на паузі. Українець зібрався допомогти Джошуа побити британця

Новость на русском →
Середа 14 вересня 2022 10:20
Усик – Ф'юрі на паузі. Українець зібрався допомогти Джошуа побити британця Фото: Олександр Усик та Ентоні Джошуа перед боєм-реваншем (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик змирився, що наступним суперником володаря поясу WBC у важкій вазі Тайсона Ф'юрі стане не він.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Український боксер запропонував руку допомоги недавньому супернику Ентоні Джошуа в підготовці до наступного бою. Промоутер чемпіона Олександр Красюк переконаний, що Усик не відмовить навіть, якщо суперником британця стане Ф'юрі.

"Він запевнив, що за потреби може приїхати та дати йому кілька порад", – лаконічно прокоментував ситуацію менеджер.

Повноцінна підготовка Джошуа до нового поєдинку, вочевидь, розпочнеться незабаром. Найімовірніше, британський боксер повернеться в ринг ще цьогоріч – на початку грудня.

Напередодні команда Джошуа пристала на всі умови Ф'юрі щодо титульного бою. Зокрема, британець погодився на розподіл гонорару в пропорції 60 на 40 на користь чемпіона WBC.

Українець кинув виклик "Циганському Королю" після серпневої перемоги над Джошуа. 35-річний боксер закликав Ф'юрі провести об'єднавчий поєдинок для визначення абсолютного чемпіона світу в хевівейті. Щоправда, Усик готовий до бою лише в 2023 році.

Нагадаємо, що українець Усик вдруге здолав Джошуа та зберіг чемпіонські пояси в хевівейті.

До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс Ентоні Джошуа
NEWS
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
Контрнаступ на Харківщині триває: Маляр назвала мету ЗСУ
DAILY
Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні
Роман Чернишевкореспондент Справи лікарів. Як війна ламає долі і змінює життя медиків в Україні