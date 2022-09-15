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Не Ф'юрі. Усик обрав наступного суперника в ринзі

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Четвер 15 вересня 2022 11:23
Не Ф'юрі. Усик обрав наступного суперника в ринзі Фото: Олександр Усик під час прес-конференції у Києві (РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик зібрався провести наступний бій у професіоналах у 2023 році, а його команда звузила список потенційних суперників до двох.

Про це розповів менеджер українця Угас Клімас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Ring.

35-річний український боксер волів би вийти в ринг проти екс-чемпіона за версією WBC у важкій вазі Деонтея Вайлдера. Проте, готовий зачекати підсумку його найближчого бою з Робертом Хеленіусом.

"Усик хотів би побитися з Вайлдером, але проведе поєдинок із переможцем цього протистояння. Усик відрізняється від Ф'юрі. Він шукає переможців, а не переможених", – пояснив Клімас.

Бій Вайлдер – Хеленіус відбудеться 15 жовтня у Нью-Йорку. Для американського боксера цей поєдинок стане 46-м у професіональній кар'єрі. Він здобув 42 перемоги в хевівейті, але в 2020-2021 рр. двічі програв нокаутом Тайсону Ф'юрі.

Напередодні стало відомо, що Усик готовий допомогти Джошуа в підготовці до бою з "Циганським Королем". Команда недавнього суперника українця погодилася на розподіл гонорару з Ф'юрі в пропорції 60 на 40 на користь чемпіона WBC.

Нагадаємо, що українець Усик вдруге здолав Джошуа в серпні та зберіг чемпіонські пояси в хевівейті.

До слова, раніше опублікували хронологію подій бою-реваншу між Усиком і Джошуа.

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