ua en ru
Пт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усик – Фьюри. Топ-инсайдер анонсировал оформление соглашения на объединительный поединок

Пятница 15 сентября 2023 09:51
UA EN RU
Усик – Фьюри. Топ-инсайдер анонсировал оформление соглашения на объединительный поединок Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри контролируют 5 поясов на двоих (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Потенциальный бой между украинцем Александром Усиком и британским боксером Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте приобрел реальные очертания.

Об этом заявил инсайдер Майкл Коппинджер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста ESPN.

Очередная попытка организовать бой двух чемпионов имеешь шанс стать успешным. Переговоры между командами украинского боксера с поясами WBA, WBO, IBF, IBO и британца с титулом WBC двигаются к оформлению договора на поединок.

"Тайсон Фьюри сфокусирован на бою против Фрэнсиса Нганну 28 октября, но оживляются переговоры о бое против Александра Усика в следующем году за звание абсолютного чемпиона в хевивейте в Саудовской Аравии. Много оптимизма, что соглашение будет заключено", – объяснил Коппинджер.

Первым кандидатом на бой против Усика остается хорват Хргович. Он стал обязательным соискателем на поединок с украинцем от IBF. Если команда Усика снова не сможет согласовать объединительный бой с Фьюри, то он выйдет в ринг против балканца.

Накануне президент WBC Сулейман выразил приверженность организации боя Усик – Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира. По мнению функционера, объединительный поединок будет иметь приоритет перед другими вариантами. Всемирный боксерский совет не будет препятствовать боксерам.

К слову, ранее вспомнили хронологию событий в бою Усика против британца Дюбуа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
NEWS
Украинские войска овладели Андреевкой, - Генштаб
Украинские войска овладели Андреевкой, - Генштаб
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна