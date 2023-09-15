ua en ru
Пт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Усик – Ф'юрі. Топ-інсайдер анонсував оформлення угоди на об'єднавчий поєдинок

П'ятниця 15 вересня 2023 09:51
UA EN RU
Усик – Ф'юрі. Топ-інсайдер анонсував оформлення угоди на об'єднавчий поєдинок Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі контролюють 5 поясів на двох (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Потенційний бій між українцем Олександром Усиком і британським боксером Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті набув реальних обрисів.

Про це заявив інсайдер Майкл Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста ESPN.

Чергова спроба організувати бій двох чемпіонів маєш шанс стати успішною. Перемовини між командами українського боксера з поясами WBA, WBO, IBF, IBO та британця з титулом WBC рухаються до оформлення договору на поєдинок.

"Тайсон Ф'юрі сфокусований на бою проти Френсіса Нганну 28 жовтня, але пожвавлюються переговори про бій проти Олександра Усика наступного року за звання абсолютного чемпіона в хевівейті у Саудівській Аравії. Багато оптимізму, що угода буде укладена", – пояснив Коппінджер.

Першим кандидатом на бій проти Усика наразі залишається хорват Хрговіч. Він став обов'язковим претендентом від IBF на поєдинок з українцем. Якщо команда Усика знову не зможе узгодити об'єднавчий бій із Ф'юрі, то він вийде в ринг проти балканця.

Напередодні президент WBC Сулейман висловив прихильність до організацію бою Усик – Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу. На переконання функціонера, об'єднавчий поєдинок матиме пріоритет перед іншими варіантами. Усесвітня боксерська рада не чинитиме перепон боксерам.

До слова, раніше пригадали хронологію подій у бою Усика проти британця Дюбуа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
NEWS
Українські війська оволоділи Андріївкою, - Генштаб
Українські війська оволоділи Андріївкою, - Генштаб
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна