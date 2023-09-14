Усик – Фьюри. WBC очертила позицию в отношении боя за абсолют

Всемирный боксерский совет (WBC) не будет препятствовать организации объединительного поединка в хевивейте между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Manchester Evening News .

Президент организации Маурисио Сулейман поддержал идею проведения боя за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Британский боксер как раз контролирует чемпионский пояс WBC.

"Торопиться с обязательным претендентом мы не будем. Мы назначали бой Уайлдера против Руиса, поэтому победитель был бы прекрасным кандидатом. Но этот поединок не состоялся, так что пока у нас нет обязательного претендента", – рассказал функционер.

По мнению Сулеймана, Фьюри остается сильнейшим в хевивейте. Однако вмешиваться в организацию "большой драки" он не будет. Последующие планы WBC определит на конгрессе организации в ноябре.

Первым претендентом на бой против Усика остается Филип Хргович. Хорват стал обязательным соискателем от IBF на поединок против украинца. Если команда Усика снова не сможет согласовать объединительный бой с Фьюри, то он выйдет в ринг против Хрговича.

Ранее в сеть попал текст апелляции британца Дюбуа на итог боя против Усика. Его команда продолжила настаивать на том, что рефери ошибочно не засчитал удар ниже пояса. Как следствие, Усик вместо поражения нокаутом смог прийти в себя и выиграл поединок.