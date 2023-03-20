Усик – Фьюри. Почему объединительный поединок в супертяжелом весе снова на грани срыва

Главной интригой в мире бокса на 2023 год остается возможность проведения боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Все новости вокруг все еще потенциального поединка Усика и Фьюри – в материале РБК-Украина .

В конце прошлой недели менеджер украинского боксера Эгис Климас признался, что вероятность проведения боя под громкой вывеской с каждым днем будет становиться все ниже. Команды двух чемпионов так и не согласовали все детали объединительного поединка.

Боксерский мир стал ждать боя за абсолют еще после второй победы Усика над другим британцем – Энтони Джошуа. На кону должны были появиться чемпионские пояса украинца (WBA, WBO, IBF и IBO) и титул WBC с плеч Фьюри. Абсолютных чемпионов мира хевивейт не видел три десятилетия. Еще осенью 1992-го Риддик Боу замкнул на себе пояса трех главных боксерских организаций после победы над Холифилдом. Впрочем, быстро потерял статус из-за отказа драться против Льюиса.

Команды Усика и Фьюри несколько месяцев безуспешно вели переговоры. Британский боксер придумывал новые требования для украинца и причины не выходить с ним в ринг. Каждый раз после несогласия оппонента принять его условия "находил" нового соперника. Чисора, Уайлдер, даже Джошуа – все они побывали в списке альтернатив "Цыганского Короля". О бое с Усиком он предпочел забыть.

Новый сезон саги Усик – Фьюри стартовал 3 декабря. В тот день "Цыганский Король" в третий раз избил бедного Дерека Чисору. Боксер по прозвищу "Война" уже собрался на пенсию, но соблазнился предложением еще немного подзаработать на беззаботную старость.

"Зеленый свет" на долгожданный объединительный бой начали давать боксерские организации. Та же Международная боксерская федерация (IBF) освободила Усика от обязательной защиты титула против хорвата Хрговича. В свою очередь команды двух чемпионов начали искать удобную дату календаря на 2023 год для проведения поединка. Рабочим вариантом были концовка февраля и начало марта.

Но потом потенциальный поединок отсрочили. По данным инсайдеров, мотивом такого шага стал финансовый вопрос. С желанием собрать как можно больше денег с доверчивых граждан представители Усика и Фьюри принялись ждать сказочных предложений с Ближнего Востока. Так возникла идея провести бой в Эр-Рияде либо Джидде в конце марта или начале апреля.

Постепенно базовая дата объединительного поединка продвинулась еще дальше. Теперь на проведение боя 29 апреля стал претендовать и лондонский "Уэмбли". Украинский и британский боксеры не сумели договориться о распределении призовых от шейхов, так что так и не получили финального предложения и решили согласовывать бой в британской столице.

Впоследствии Фьюри взялся за старое. В середине февраля "Цыганский Король" начал пугать Усика и его команду запасными вариантами. Вновь ко двору пришелся Уайлдер. Британец то ли умышленно слил в прессу информацию о встрече с менеджментом американца, то ли действительно общался с ним.

Представители украинского чемпиона продолжали работать в рациональном русле. Чтобы найти точки взаимопонимания с британским боксером, они предложили согласовать сразу два поединка – объединительный и бой-реванш с равным распределением призовых. Но даже так мотивировать Фьюри не удалось.

В ответ "Цыганский Король" начал придумывать все более нелепые требования. Сначала он отверг идею разделить гонорар в справедливой пропорции 50/50 или 60/40 в пользу победителя. Зато предложил Усику 30% и установил ультиматум, по которому в случае отказа украинец будет терять еще по проценту за каждый день размышлений.

Чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO согласился даже на такой шаг, чтобы бой таки состоялся. В ответ Усик выдвинул только одно условие – Фьюри отдаст 1 млн фунтов на нужды Украины. И хотя Всемирная боксерская ассоциация (WBA) подтвердила, что стороны известили ее о договоренности , но реального соглашения до сих пор нет.

Более того, 34-летний британец придумал новый ультиматум. Теперь он не хочет, чтобы в документах прописывались обязательства о бой-реванше. Мол, без этого пункта ставки станут максимально высокими и для Усика, и для Фьюри, что будет только способствовать зрелищности поединка. Но все вокруг все понимают...

В настоящее время бой Усик – Фьюри близок ко второму срыву за время с августа 2022 года. Похоже, что пока британский боксер не наведет порядок в собственной голове, то помехой объединительному поединку будут новые и новые требования "Цыганского Короля". Конечно, можно кивать на то, что в прошлом году бой не состоялся из-за случайного стечения обстоятельств, но нынешняя ситуация – уже тенденция. И до подтверждения закономерности дело может никогда не дойти...