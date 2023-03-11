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Усик – Фьюри. WBA получила уведомление о согласованном объединительном бое

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Суббота 11 марта 2023 10:08
Усик – Фьюри. WBA получила уведомление о согласованном объединительном бое Фото: Александр Усик стремится собрать всю коллекцию чемпионских поясов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Команды элитных боксеров Александра Усика и Тайсона Фьюри проинформировали Всемирную боксерскую ассоциацию (WBA) о договоренности относительно поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxingScene.

Президент ассоциации Хильберто Мендоса объявил о согласованном бое за абсолют. Соглашение о поединке организации подтвердили представители украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и британца с титулом WBC.

"Обе стороны согласовали условия. Усик согласился на распределение гонорара 70/30. Для работы над контрактом боксеры попросили время", – заявил функционер.

Накануне Фьюри выдвинул ультиматум украинцу, по которому Усик мог надеяться только на 30% призовых. Более того, в случае длительных раздумий обладатель четырех чемпионских поясов терял бы еще по проценту в день. Тем временем WBA и другие боксерские организации установили дедлайн для договоренности – на этой неделе.

В конце концов Усик согласился на несправедливое распределение гонорарного фонда. Единственным условием 36-летнего боксера стало обязательство для Фьюри перечислить 1 млн фунтов помощи украинцам сразу после боя. Поединок планируют провести 29 апреля на "Уэмбли".

К слову, ранееУкраина объявила бойкот чемпионата мира по боксу из-за участия РФ и Белоруссии.

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