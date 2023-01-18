Усик – Фьюри. Топ-инсайдер раскрыл новые сроки объединительного боя

Многострадальный потенциальный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри в очередной раз отсрочили.

Об этом заявил журналист talkSPORT Майкл Бенсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера .

Бой Усик – Фьюри не состоится ни в конце февраля, ни 4 марта. Потенциальный поединок обладателя чемпионских поясов WBO, WBA, IBF, IBO и чемпиона по версии WBC подвинули во времени на конец марта или начало апреля.

Команды обоих боксеров изменили сроки по финансовым соображениям. На этой неделе организаторы боя за абсолют ожидают новых предложений с Ближнего Востока. Привлечение аравийских инверсторов позволит двум чемпионам разделить призовой фонд поровну.

Если же договориться с шейхами не удастся, то, вероятнее всего, поединок примет лондонский "Уэмбли". Это усложнит распределение призовых, ведь большинство болельщиков на трибунах и подписчиков платных трансляций будут британцами. В такой ситуации Фьюри будет претендовать на большую долю выручки.

Ранее Международная боксерская федерация (IBF) отозвала обязательство для украинца провести бой с хорватом Хрговичем. Такой шаг должен упростить организацию поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте. 36-летний Усик в течение длительного времени стремится выйти в ринг именно против Фьюри.