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Усик – Фьюри. Украинец получил ультиматум британца для проведения боя

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Лондон, Пятница 10 марта 2023 16:43
Усик – Фьюри. Украинец получил ультиматум британца для проведения боя Фото: "Цыганский Король" выдвинул унизительный ультиматум (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Британский боксер Тайсон Фьюри вышел в публичное пространство с новым финансовым предложением украинскому чемпиону Александру Усику по распределению гонорарного фонда потенциального объединительного поединка в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсмена.

"Цыганский Король" предложил непропорциональное разделение призовых. Британец готов отдать обладателю чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO только 30% общего гонорара.

"Я слышу все эти разговоры о бое, что они хотят 50%, какой Тайсон жадный. Но по моему мнению, Усик, ты вместе со своей командой заслуживаешь 30 процентов. Соглашайтесь, либо боя не будет", – заявил Фьюри.

34-летний британский боксер напомнил, что в случае срыва переговоров о бое за титул абсолютного чемпиона мира украинец вынужден будет выйти в ринг против Даниэля Дюбуа. В бою с претендентом на титул WBA Усик, по мнению Фьюри, заработает "несколько миллионов". Предложение "Цыганского Короля" носит регрессивный характер.

"С сегодняшнего дня за каждый день вашей задержки и суеты я буду отнимать один процент от тридцати. Не согласитесь – ладно, бейтесь с Дюбуа за несколько миллионов долларов. Тик-так, тик-дак, трусы", – резюмировал эпатажный британец.

Накануне промоутер Усика заявил, что бой против Фьюри может не состояться из-за дедлайна боксерских организаций. Они позволили вести переговоры об объединительном поединке до 12 марта. Если договоренности не достигнут, то украинский боксер обязан провести защиту титулов против ряда претендентов.

К слову, ранее Украина объявила бойкот чемпионата мира по боксу из-за участия РФ и Беларуси.

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Александр Усик Бокс Тайсон Фьюри
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