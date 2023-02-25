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Усик – Фьюри. Команда украинца предложила два поединка за абсолют

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Лондон, Суббота 25 февраля 2023 12:51
Усик – Фьюри. Команда украинца предложила два поединка за абсолют Фото: Александр Усик продолжил переговоры об объединительном поединке (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира в сверхтяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри получил предложение провести сразу два боя с обладателем четырех чемпионских поясов Александром Усиком.

Об этом рассказал промоутер украинца Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BoxOffice.

В команде украинского боксера признали, что переговоры об объединительном поединке с "Цыганским Королем" проходят тяжело. Главной преградой на пути договоренностей стало распределение доходов, поскольку Фьюри считает себя более популярным.

"Мы предложили не меряться поясами, а сразу заходить на два поединка с матчем-реваншем, в котором распределение будет справедливым – 50/50. Держа в памяти опыт Фьюри с его никогда не состоявшимся реваншем против Владимира Кличко мы понимаем, что Тайсон – человек специфический, поэтому его нужно мотивировать", – заявил Красюк.

Мотивация британца будет денежной. Если Фьюри проиграет в первом бое, команда Усика готова отдать 50% призового фонда во втором поединке. Относительно половины призовых стороны якобы договорились, но продолжают дискуссию о доходе от билетов.

В то же время, Красюк предположил, что поединок Усик – Фьюри так и не состоится. Если боксеры 29 апреля не выйдут в ринг на "Уэмбли" либо на Ближнем Востоке, то украинец займется защитой имеющихся поясов. Усик – действующий чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

"У нас есть план B. Если бой с Фьюри не состоится, то Александр должен держать ответ за свои пояса перед обязательными претендентами. Нашим следующим соперником по линии WBA является Дюбуа, который также сотрудничает с Уорреном", – резюмировал промоутер.

К слову, ранее Украина объявила бойкот чемпионата мира по боксу из-за участия РФ и Беларуси.

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