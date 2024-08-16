ua en ru
Пт, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усик – Фьюри. Бой-реванш чемпионов получил окончательную дату

Эр-Рияд, Пятница 16 августа 2024 10:54
UA EN RU
Усик – Фьюри. Бой-реванш чемпионов получил окончательную дату Фото: Александр Усик с поясом абсолютного чемпиона мира (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорцив

Абсолютный чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик в этом году во второй раз выйдет в ринг против британского боксера Тайсона Фьюри.

Об этом заявил глава Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный X чиновника.

Бой-реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. В первом поединке победил украинец.

"Фьюри vs Усик 2. Восстановление. 21.12.2024", – лаконично анонсировал второй бой чемпионов организатор вечера Аль аш-Шейх.

Победитель нового поединка боксеров не будет носить титул абсолютного чемпиона мира. В июне Усик добровольно освбодил пояс Международной боксерской федерации (IBF) в пользу победителя грядущего боя британцев Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа. Вероятно, Усик или Фьюри в 2025 году сойдется в ринге с сильнейшим.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Предварительно он был запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Опцию реванша в контракте активировал Цыганский Король.

В случае отказа Фьюри от боя у Усика будет минимум три кандидата в соперники. После британцев Дюбуа и Джошуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом поединке украинец одержал победу после раздельного решения судей. Усику отдали предпочтение два из трех представителей боксерской Фемиды – 115:112, 114:113.

К слову, ранее вспомнили четыре победы Украины в боксе на Олимпийских играх.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
NEWS
ВСУ продолжают операцию в Курской области: карты боевых действий
ВСУ продолжают операцию в Курской области: карты боевых действий
DAILY
Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Под КАБами и роями дронов. Как бойцы 31 ОМБр держат оборону на Покровском направлении