ua en ru
Пт, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Усик – Ф'юрі. Бій-реванш чемпіонів отримав остаточну дату

Ер-Ріяд, П'ятниця 16 серпня 2024 10:54
UA EN RU
Усик – Ф'юрі. Бій-реванш чемпіонів отримав остаточну дату Фото: Олександр Усик із поясом абсолютного чемпіона світу (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Антон Федорців

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик цьогоріч вдруге вийде в ринг проти британського боксера Тайсона Ф'юрі.

Про це заявив очільник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий X урядовця.

Бій-реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. У першому поєдинку перемогу здобув українець.

"Ф'юрі vs Усик 2. Відновлення. 21.12.2024", – лаконічно анонсував другий бій чемпіонів організатор вечора Аль аш-Шейх.

Переможець нового поєдинку боксерів не носитиме титул абсолютного чемпіона світу. У червні Усик добровільно звільнив пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) на користь переможця прийдешнього бою британців Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. Імовірно Усик або Ф'юрі в 2025 році зійдеться в рингу зі сильнішим.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

Попередньо він був запланований на жовтень 2024 року в Ер-Ріяді. Опцію реваншу в контракті активував "Циганський Король".

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме мінімум трьох кандидатів у суперники. Після британців Дюбуа та Джошуа наступними в черзі розташувалися ще два важкоговаговики – регулярний чемпіон WBA Чарр і тимчасовий чемпіон WBO Паркер.

У першому поєдинку українець здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Усику віддали перевагу два з трьох представників боксерської Феміди – 115:112, 114:113.

До слова, раніше пригадали чотири перемоги України в боксі на Олімпійських іграх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
NEWS
ЗСУ продовжують операцію у Курській області: карти бойових дій
ЗСУ продовжують операцію у Курській області: карти бойових дій
DAILY
Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Під КАБами та роями дронів. Як бійці 31 ОМБр тримають оборону на Покровському напрямку