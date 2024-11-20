Усик – Фьюри 2. Что нужно знать о бое-реванше звезд хевивейта

Бой Усик – Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Время начала поединка будет определено позже. Обладатель чемпионских поясов WBA, WBC, WBO, IBO и The Ring в сверхтяжелом весе Усик встретится с бывшим чемпионом разных версий Фьюри. Победитель противостояния, в отличие от первого боя, не будет иметь титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Где смотреть бой Усик – Фьюри 2

На данный момент отечественные платформы не анонсировали показ поединка. Если этого так и не произойдет, то украинские болельщики смогут посмотреть бой на платформе DAZN. Реванш покажут там в разделе Boxing. За доступ к трансляции придется выложить 842 грн, а месячная подписка на сервис в Украине составляет еще 370 грн.

Прогноз букмекеров на бой Усик – Фьюри 2

Фаворитом второго поединка эксперты считают украинца. На победу Усика специалисты букмекерской конторы Favbet заложили показательный коэффициент 1,57. На вероятный успех британского боксера кэф составил 2,40. На довольно редкий ничейный итог можно сделать ставку с солидным баллом 15,00.

На досрочную победу действующего чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO предложен кэф 4,00. Пощекотать нервы можно ставкой на завершение боя в конкретном раунде. Например, победа Фьюри в четвертом увеличит потенциальный выигрыш в 51 раз, а на конец боя в третьем раунде в пользу Усика коэффициент составил 50,00.

Андеркард поединка Усик – Фьюри 2

Второе сражение украинского боксера против британца станет украшением большого вечера бокса. Перед шоу Усика и Фьюри традиционно разогревать публику будет ряд бойцов меньшего калибра. Утвердили уже пять поединков. В частности, украинец Сергей Богачук встретится с узбекским боксером Исраилом Мадримовым, который летом проиграл американцу Теренсу Кроуфорду бой за титулы WBA и WBO в первом среднем весе.

Список подтвержденных поединков в андеркарде боя:

Богачук – Мадримов

Итаума – Маккин

Фишер – Аллен

Макканн – Макгрейл

Лоу – Макгрегор

Главные события перед боем Усик – Фьюри 2

В середине ноября "Цыганский Король" объявил о старте подготовки к реваншу. Фьюри улетел на Мальту, где будет тренироваться 5 недель. Оттуда он отправится в Эр-Рияд непосредственно на поединок.

В октябре организаторы представили официальный постер боя с особым подтекстом. Во-первых, фамилия украинца теперь везде стоит первой. Во-вторых, фигура Фьюри немного закрыта чемпионом Усиком.

В начале сентября украинский чемпион анонсировал начало лагеря для подготовки ко второму поединку. Усик готовится к бою в Испании. На Ближний Восток он улетит прямо оттуда.

В июне Усик добровольно отдал пояс Международной боксерской федерации (IBF). Он отказался от обязательной защиты титула в пользу боя-реванша с Фьюри. В сентябре чемпионом версии стал британец Даниель Дюбуа.

Предварительно поединок был запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Опцию реванша в контракте активировал "Цыганский Король". Впоследствии новой датой избрали 21 декабря.

Послужной список Усика и Фьюри

Украинский чемпион провел на профи-ринге 22 поединка. В них Усик только побеждал, в том числе 14 раз нокаутом. Пояса WBA, WBO, IBF, IBO он получил после первой победы над Энтони Джошуа, а вакантный титул The Ring забрал после второй. В мае украинец победил чемпиона WBC Фьюри и на несколько месяцев стал абсолютным чемпионом мира.

До встречи с Усиком непобежденным был и "Цыганский Король". Фьюри провел 36 поединков, 34 из которых завершил победами (24 нокаута). Зато первый из трех боев против американского боксера Деонтея Уайлдера британец свел вничью. Осенью 2015-го он фактически завершил карьеру другой украинской иконы бокса – Владимира Кличко.