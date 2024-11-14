ua en ru
Чт, 14 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лагерь на острове: Фьюри начал подготовку к реваншу с Усиком

Мальта, Четверг 14 ноября 2024 14:45
UA EN RU
Лагерь на острове: Фьюри начал подготовку к реваншу с Усиком Фото: Тайсон Фьюри готов драться хоть завтра (facebook.com/TysonFuryGypsyKing)
Автор: Андрей Костенко

Экс-чемпион мира по профессиональному боксу Тайсон Фьюри официально открыл тренировочный лагерь перед повторной встречей с украинцем Александром Усиком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram британского боксера.

Местом базирования соперник Усика избрал остров Мальта в Средиземном море. Там он проведет пять недель целенаправленной подготовки, а потом отправится на бой в Эр-Рияд.

"Цыганский Король возвращается. Тренировочный лагерь на Мальте, поехали", – сказал Фьюри в коротком видео, которое выложил на своих страницах в соцсетях.

Британец еще раньше заявил, что начнет готовиться не раньше чем за 5-6 недель до поединка. И даже посмеялся над Усиком, потому что тот потратит на это вдвое больше времени.

"Я всю свою жизнь занимаюсь боксом. Я готов подраться сегодня, завтра, на следующей неделе, в воскресенье, в понедельник, в среду – это действительно неважно, – признался он.

Бой Усик – Фьюри 2: что известно

Поединок состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. В андеркарде выступит еще один украинский боксер - Сергей Богачук, который проведет поединок в первом среднем весе против узбека Исраила Мадримова.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что будет добиваться введения видеоповторов в этом поединке. Усик еще в сентябре приступил к подготовке к реваншу в испанской Валенсии.

Отечественный боксер в первой встрече с Фьюри одержал победу раздельным решением судей. Предпочтение украинцу отдали два из трех представителей коллегии – 115:112, 114:113. Еще один проголосовал за британца – 114:113.

Ранее Тайсон провел битву взглядов с Полом перед боем в Техасе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
NEWS
Что происходит в Купянске и есть ли угроза потери города: оценка эксперта
Что происходит в Купянске и есть ли угроза потери города: оценка эксперта
DAILY
Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа