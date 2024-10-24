Усик – Фьюри: бой-реванш получил постер с особым подтекстом

Организаторы второго поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри представили официальный постер боя, который состоится в Эр-Рияде 21 декабря.

В отличие от плакатов к первой встрече боксеров в ринге, теперь имя украинца стоит первым. Именно он будет выходить на противостояние в ранге чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO.

У Фьюри сейчас нет ни одного титула, поэтому на постере все, что связано с ним, идет вторым. Кроме имени, это изображение с первого поединка. Там на первом плане видим Усика. Фигура Фьюри частично закрыта украинцем, хотя разработчики официального плаката сделали это максимально деликатно.

В этот раз первенство Усика подчеркивается во всем, что касается встречи на ринге. Еще нет официальных сообщений о гонорарах, но украинец получит более солидную сумму, независимо от конечного результата. В первом поединке атлетов британец после поражения получил вдвое больше – 69 млн долларов против доставшихся Усику 34-х. Впрочем, для обоих соперников это были рекордные выплаты в их карьерах.

Накануне, 23 октября, в Лондоне прошла первая встреча и дуэль взглядов боксеров перед реваншем. Усик появился на публике под мелодию Ave Maria в экстравагантном образе героя серии компьютерных игр о Хитмэне. Фьюри вышел под песню Barbie Girl. Ведущим выступил легендарный ринг-анонсер Майкл Баффер. Именно после этого мероприятия о проведении поединка-реванша было объявлено официально.

Бой Усик – Фьюри 2: что известно

Поединок состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. В андеркарде свои бои проведут еще два украинских боксера – Сергей Богачук и Денис Беринчик. Последний будет защищать чемпионский пояс WBO в легком весе.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что будет добиваться введения видеоповторов в этом поединке. Усик готовится к реваншу в тренировочном лагере в испанской Валенсии. Фьюри заявил, что начнет целенаправленную подготовку за шесть-семь недель до боя.

Усик в первой встрече с Фьюри одержал победу раздельным решением судей. Предпочтение украинцу отдали два из трех представителей коллегии – 115:112, 114:113. Еще один проголосовал за британца – 114:113.