Усик – Фьюри: украинец анонсировал старт лагеря перед боем-реваншем

Бой-реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. В первом поединке победил украинец.

"Многие вещи, которые я увидел в бою – я не видел их по телевизору. Мы подготовимся еще лучше и дай Бог покажем свою форму еще раз. Не переживаю, что Тайсон попытается сойти с боя. Потому что мы уже можем играть на своей стороне и со своим мячом", – заявил Усик.

Украинский боксер уверен, что "Цыганский Король" не откажется от поединка. По его словам, британец тогда потеряет не только деньги, но и мужское достоинство, нарушив слово. Негативные прогнозы команды Фьюри и организаторов боя дополнительно мотивируют Усика.

"У меня невероятная мотивация. Мне часто задают этот вопрос. Что дальше? Да ничего дальше. Мы просто работаем каждый день. Каждый день – новый день. Меня мотивирует моя команда, моя семья, моя вера в Бога, моя страна, жена моя, дети. То, что возле меня, растет со мной, то, что я люблю – это меня мотивирует", – добавил он.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

Предварительно поединок был запланирован на октябрь 2024 года в Эр-Рияде. Именно "Цыганский Король" активировал опцию реванша в контракте.

Если Фьюри откажется от боя, то у Усика будет минимум трое кандидатов в замену. После победителя поединка британцев Дюбуа и Джошуа следующими в очереди расположились еще два тяжеловеса – регулярный чемпион WBA Чарр и временный чемпион WBO Паркер.

В первом бою украинец одержал победу после раздельного решения судей. Два из трех представителей боксерской Фемиды отдали предпочтение Усику – 115:112, 114:113.