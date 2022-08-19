Усик – Джошуа. Церемонія зважування боксерів перед боєм-реваншем: відео

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді. Заявлений час початку поєдинку – 23:00, але в ринг боксери вийдуть, найімовірніше, після півночі. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring.

Церемонія зважування запланована на 14:00 за київським часом. У вересні торік, коли Усик вперше побив Джошуа, його вага виявилася меншою за суперника на 9 кг. Така різниця, однак, не завадила українцю відібрати чемпіонські пояси в хевівейті.

Усього в карді вечора боксу 20 серпня відбудеться 7 поєдинків. Бій Усик – Джошуа стане головним із них. Також підопічний компанії Usyk-17 Promotions Даніель Лапін вийде в ринг проти словака Юрко.

Раніше легендарний ринг-анонсер Баффер анонсував свою участь у "Люті на Червоному морі". Конферансьє заводитиме публіку до, під час і після бою-реваншу зі своєю культовою фразою Let’s get ready to rumble!