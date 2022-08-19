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Усик – Джошуа. Церемония взвешивания боксеров перед боем-реваншем: видео

Фото: Александр Усик и Энтони Джошуа на совместной пресс-конференции (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

В преддверии второго поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа в аравийской Джидде состоится традиционная церемония взвешивания боксеров.

Видео мероприятия перед боем можно просмотреть непосредственно в новости РБК-Украина.

Бой-реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Джидде. Заявленное время начала поединка – 23:00, но в ринг боксеры выйдут, скорее всего, после полуночи. На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO, IBO и вакантный титул The Ring.

Церемония взвешивания запланирована на 14:00 по киевскому времени. В сентябре прошлого года, когда Усик впервые побил Джошуа, его вес оказался меньше соперника на 9 кг. Такая разница, однако, не помешала украинцу отобрать чемпионские пояса в хевивейте.

Всего в карде вечера бокса 20 августа состоится 7 поединков. Бой Усик – Джошуа станет главным из них. Также подопечный компании Usyk-17 Promotions Даниэль Лапин выйдет в ринг против словака Юрко.

Ранее легендарный ринг-анонсер Баффер анонсировал свое участие в "Ярости на Красном море". Конферансье будет заводить публику до, во время и после боя-реванша со своей культовой фразой Let's get ready to rumble!

К слову, легендарный Тайсон и другие звезды бокса дали свой прогноз на главный бой-реванш года.

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Александр УсикЭнтони ДжошуаБокс