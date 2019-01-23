WBC визнав Усика найкращим боксером 2018 року

Фото: Олександр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Гвоздик - відкриття року

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик визнаний кращим боксером за підсумками 2018 року за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Про це повідомляється в Instagram організації.

Українець випередив у боротьбі за це звання Деонтея Уайлдера, Сауля Альвареса, Майки Гарсію, Каллума Сміта і Ваенхонга Менайотіна.

Також кращим нокаутом року названий удар Усика проти британця Тоні Беллью в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Іншим українцем, який отримав нагороду від WBC став Олександр Гвоздик, якого визнали відкриттям року. Його суперниками у номінації були Крістофер Росалес, Франклін Манзанілло, Реджис Прогрейс, Хосе Рамірес-молодший і Ділліан Уайт.

В інших номінаціях WBC зазначив:

Бій року - Уайлдер - Ф'юрі

Вибір фанатів - Сауль Альварес

Тренер року - Едді Рейносо (тренер Сауля Альвареса)

Проспект року - Тоні Йока

Повернення року - Тайсон Ф'юрі

Раунд року - 12 раунд бою Рунгвісай-Естрада

Шоу року - реванш Альвареса і Головкіна

Драматичний бій року - Стівенсон - Джек

Нагадаємо, Усик вже в квітні у США може дебютувати в суперважкій вазі.