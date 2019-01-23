WBC визнав Усика найкращим боксером 2018 року

Гвоздик - відкриття року
Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик визнаний кращим боксером за підсумками 2018 року за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Про це повідомляється в Instagram організації.
Українець випередив у боротьбі за це звання Деонтея Уайлдера, Сауля Альвареса, Майки Гарсію, Каллума Сміта і Ваенхонга Менайотіна.
Також кращим нокаутом року названий удар Усика проти британця Тоні Беллью в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).
Іншим українцем, який отримав нагороду від WBC став Олександр Гвоздик, якого визнали відкриттям року. Його суперниками у номінації були Крістофер Росалес, Франклін Манзанілло, Реджис Прогрейс, Хосе Рамірес-молодший і Ділліан Уайт.
В інших номінаціях WBC зазначив:
Бій року - Уайлдер - Ф'юрі
Вибір фанатів - Сауль Альварес
Тренер року - Едді Рейносо (тренер Сауля Альвареса)
Проспект року - Тоні Йока
Повернення року - Тайсон Ф'юрі
Раунд року - 12 раунд бою Рунгвісай-Естрада
Шоу року - реванш Альвареса і Головкіна
Драматичний бій року - Стівенсон - Джек
Нагадаємо, Усик вже в квітні у США може дебютувати в суперважкій вазі.