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WBC визнав Усика найкращим боксером 2018 року

Новини » Спорт    23.01.2019 - 08:14
WBC визнав Усика найкращим боксером 2018 року
Фото: Олександр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Гвоздик - відкриття року

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик визнаний кращим боксером за підсумками 2018 року за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Про це повідомляється в Instagram організації.

Українець випередив у боротьбі за це звання Деонтея Уайлдера, Сауля Альвареса, Майки Гарсію, Каллума Сміта і Ваенхонга Менайотіна.

Також кращим нокаутом року названий удар Усика проти британця Тоні Беллью в фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Іншим українцем, який отримав нагороду від WBC став Олександр Гвоздик, якого визнали відкриттям року. Його суперниками у номінації були Крістофер Росалес, Франклін Манзанілло, Реджис Прогрейс, Хосе Рамірес-молодший і Ділліан Уайт.

В інших номінаціях WBC зазначив:

Бій року - Уайлдер - Ф'юрі
Вибір фанатів - Сауль Альварес
Тренер року - Едді Рейносо (тренер Сауля Альвареса)
Проспект року - Тоні Йока
Повернення року - Тайсон Ф'юрі
Раунд року - 12 раунд бою Рунгвісай-Естрада
Шоу року - реванш Альвареса і Головкіна
Драматичний бій року - Стівенсон - Джек

Нагадаємо, Усик вже в квітні у США може дебютувати в суперважкій вазі.

Усик визнаний боксером року за версією BoxingScene Усик став боксером року за версією The Ring
Новини України Олександр Усик2018Бокс
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