Промоутер назвав заплановану дату наступного бою Усика

Фото: Олександр Усик (instagram.com/usykaa)

При цьому, поки невідомо в якому дивізіоні виступатиме українець

Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) швидше за все проведе свій наступний бій 18 травня. Про це заявив співпромоутер Усика Едді Хирн, передає Boxing News Online.

При цьому, поки невідомо в якому дивізіоні виступатиме українець і відповідно хто буде його суперником. Усик може зустрітися з росіянином Денисом Лебедєвим, якщо вирішить залишитися в нинішньому дивізіоні, а ім'я кандидата на бій в хевівейті поки не названо.

"Він повернеться, ймовірно, 18 травня, і повинен ухвалити остаточне рішення щодо того, чи буде це проти Дениса Лебедєва або проти суперважкоатлета. Я думаю, що бій буде в суперважкій вазі. Вони хочуть рухатися в пристойному темпі", - сказав Хирн.

За інформацією видання поєдинок відбудеться в США - або в Чикаго, або на MGM National Harbor (Оксон-Хілл, штат Меріленд).

Зазначимо, що Лебедєв є обов'язковим претендентом на пояс WBA.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Усик може дебютувати в суперважкій вазі в квітні в США.