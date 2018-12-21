Усик може дебютувати в суперважкій вазі в квітні в США

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Про це розповів його промоутер Едді Хирн

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) може дебютувати в суперважкій вазі вже в квітні у США. Про це промоутер Едді Хирн розповів в інтерв'ю Sky Sports.

Він також назвав основних претендентів українця на бій щодо дебюту в суперважкій вазі (понад 90,7 кг). Так, за його словами, Усик може дебютувати в хевівейті проти Дерека Чісора (29-8, 21 КО), який 22 грудня в бою з Ділліаном Уайтом (24-1, 17 КО) спробує взяти реванш, а також француза Карлоса Такамі (35-5 -1, 27 КО).

"Усик може битися і з переможцем реваншу, і з тим, хто програв. Адже ми без поняття, наскільки він буде хороший в хевівейте. Так, ми не сумніваємося, що він крутий, але чи зможе він упоратися зі здоровенними хлопцями? Ось в цьому то і вся загадка. Він не збирається втрачати час даремно. Він ніколи не погодиться на бій зі середняком дивізіону. Думаю, Такам - чудова кандидатура для першого бою. Не самий здоровенний супертяж, але потужний і з ударом", - вважає Хирн.

Нагадаємо, напередодні Усик був визнаний кращим боксером 2018 року за версією ESPN.