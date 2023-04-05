Усик – Дюбуа. Промоутер британца дал однозначный прогноз на чемпионский бой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News 24 .

Владелец Queensberry Promotions уверен в победе своего клиента в противостоянии с украинским чемпионом. Переговоры о бое Дюбуа с обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO стартовали раньше.

"Мой подопечный, думаю, одолеет Усика. Так же чувствовал, что Тайсон Фьюри победит Деонтея Уайлдера в первом бою, и он это доказал во втором поединке. Я чувствовал, что он нокаутирует того во втором бою. Теперь чувствую, что Дюбуа будет сильнее Усика", – заявил Уоррен.

Топ-промоутер также заверил, что бой Усик – Дюбуа состоится при любых обстоятельствах. Даже если стороны не смогут согласовать все детали поединка, то Queensberry Promotions пойдет на промоутерские торги. Украинец, по словам Уоррена, вынужден будет защищать титул и уступит из-за сильных сторон Дюбуа.

"Считаю, что он остановит его. У него очень хороший джеб, он массивный, обладает мощным ударом. Он очень большой парень. Его время, думаю, пришло. В самом деле так считаю", – добавил промоутер.

Недавно Всемирная боксерская ассоциация дала старт официальным переговорам между командами украинца и британца. У сторон будет месяц, чтобы согласовать все детали чемпионского боя. Усик – чемпион WBA, а Дюбуа стал обязательным претендентом со званием регулярного чемпиона мира.