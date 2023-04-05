Усик – Дюбуа. Промоутер британця дав однозначний прогноз на чемпіонський бій
Іменитий промоутер Френк Воррен поділився міркуваннями щодо перебігу ймовірного поєдинку між українцем Олександром Усиком і британським боксером Даніелем Дюбуа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News 24.
Власник Queensberry Promotions упевнений у перемозі свого клієнта в протистоянні з українським чемпіоном. Перемовини про бій Дюбуа з володарем поясів WBA, WBO, IBF та IBO стартували раніше.
"Мій підопічний, думаю, здолає Усика. Мав таке ж відчуття, що Тайсон Ф'юрі переможе Деонтея Вайлдера в першому бою, і він це довів у другому поєдинку. Я відчував, що він нокаутує того в другому бою. Тепер відчуваю, що Дюбуа буде сильнішим за Усика", – заявив Воррен.
Топ-промоутер також запевнив, що бій Усик – Дюбуа відбудеться за будь-яких обставин. Навіть якщо сторони не зможуть узгодити всі деталі поєдинку, то Queensberry Promotions піде на промоутерські торги. Українець, за словами Воррена, змушений буде захищати титул і поступиться через сильні сторони Дюбуа.
"Вважаю, що він зупинить його. У нього дуже хороший джеб, він масивний, володіє потужним ударом. Він дуже великий хлопець. Його час, думаю, настав. Справді так вважаю", – додав промоутер.
Нещодавно Всесвітня боксерська асоціація дала старт офіційним перемовинам між командами українця та британця. Сторони матимуть місяць, аби узгодити всі деталі чемпіонського бою. Усик – чемпіон WBA, а Дюбуа став обов'язковим претендентом зі званням регулярного чемпіона світу.
До слова, раніше розібрали передумови зриву поєдинку Усика та Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу.
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