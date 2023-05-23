Усик – Дюбуа. Команда украинца выбрала новый город для проведения боя

Список потенциальных мест проведения супербоя в хевивейте пополнился. К Соединенному Королевству, Саудовской Аравии и Варшаве прибавился еще один польский город.

"Да, мы хотим устроить этот поединок во Вроцлаве. В начале августа, на том же футбольном стадионе, на котором в сентябре 2011 года Виталий Кличко боксировал с Томашем Адамеком. У местных муниципальных властей есть заинтересованность провести в своем городе такой мегафайт", – рассказал Красюк.

По словам промоутера, мэр Вроцлава готов содействовать проведению не только спортивного мероприятия. Стороны запланировали большой фестиваль. В его рамках реализуют, в частности, ряд благотворительных проектов в поддержку украинских беженцев.

Ранее WBA объявила о проведении промоутерских торгов по организации боя Усика и Дюбуа. Аукцион запланирован на 25 мая. Стартовать торги будут с 1 млн долларов. Украинцу отойдет 75% призового фонда.