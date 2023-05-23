Усик – Дюбуа. Команда українця обрала нове місто для проведення бою

Список потенційних місць проведення супербою в хевівейті поповнився. До Сполученого Королівства, Саудівської Аравії та Варшави додалося ще одне польське місто.

"Так, ми хочемо влаштувати цей поєдинок у Вроцлаві. На початку серпня, на тому самому футбольному стадіоні, на якому у вересні 2011 року Віталій Кличко боксував із Томашем Адамеком. У місцевої муніципальної влади є зацікавленість провести у своєму місті такий мегафайт", – розповів Красюк.

За словами промоутера, мер Вроцлава готовий сприяти проведенню не лише спортивного заходу. Сторони запланували цілий великий фестиваль. У його межах реалізують, зокрема, і низку благодійних проектів підтримки українських біженців.

Раніше WBA оголосила про проведення промоутерських торгів для організації бою Усика та Дюбуа. Аукціон запланували на 25 травня. Стартуватимуть торги з 1 млн доларів. Українцю відійде 75% призового фонду.