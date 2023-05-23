Усик – Дюбуа. Команда украинца выбрала новый город для проведения боя
От намерений провести поединок Александра Усика против британского боксера Даниеля Дюбуа на территории Польши не отказалось окружение украинца.
Об этом заявил промоутер Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Champion.
Список потенциальных мест проведения супербоя в хевивейте пополнился. К Соединенному Королевству, Саудовской Аравии и Варшаве прибавился еще один польский город.
"Да, мы хотим устроить этот поединок во Вроцлаве. В начале августа, на том же футбольном стадионе, на котором в сентябре 2011 года Виталий Кличко боксировал с Томашем Адамеком. У местных муниципальных властей есть заинтересованность провести в своем городе такой мегафайт", – рассказал Красюк.
По словам промоутера, мэр Вроцлава готов содействовать проведению не только спортивного мероприятия. Стороны запланировали большой фестиваль. В его рамках реализуют, в частности, ряд благотворительных проектов в поддержку украинских беженцев.
Ранее WBA объявила о проведении промоутерских торгов по организации боя Усика и Дюбуа. Аукцион запланирован на 25 мая. Стартовать торги будут с 1 млн долларов. Украинцу отойдет 75% призового фонда.
К слову, ранее собрали сведения о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.
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