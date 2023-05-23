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Усик – Дюбуа. Команда украинца выбрала новый город для проведения боя

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Вроцлав, Вторник 23 мая 2023 12:55
Усик – Дюбуа. Команда украинца выбрала новый город для проведения боя Фото: Александр Усик готов защищать чемпионские пояса (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

От намерений провести поединок Александра Усика против британского боксера Даниеля Дюбуа на территории Польши не отказалось окружение украинца.

Об этом заявил промоутер Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Champion.

Список потенциальных мест проведения супербоя в хевивейте пополнился. К Соединенному Королевству, Саудовской Аравии и Варшаве прибавился еще один польский город.

"Да, мы хотим устроить этот поединок во Вроцлаве. В начале августа, на том же футбольном стадионе, на котором в сентябре 2011 года Виталий Кличко боксировал с Томашем Адамеком. У местных муниципальных властей есть заинтересованность провести в своем городе такой мегафайт", – рассказал Красюк.

По словам промоутера, мэр Вроцлава готов содействовать проведению не только спортивного мероприятия. Стороны запланировали большой фестиваль. В его рамках реализуют, в частности, ряд благотворительных проектов в поддержку украинских беженцев.

Ранее WBA объявила о проведении промоутерских торгов по организации боя Усика и Дюбуа. Аукцион запланирован на 25 мая. Стартовать торги будут с 1 млн долларов. Украинцу отойдет 75% призового фонда.

К слову, ранее собрали сведения о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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