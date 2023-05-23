Усик – Дюбуа. Команда українця обрала нове місто для проведення бою
Від намірів провести поєдинок Олександра Усика проти британського боксера Даніеля Дюбуа на території Польщі не відмовилося оточення українця.
Про це заявив промоутер Олекснадр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Champion.
Список потенційних місць проведення супербою в хевівейті поповнився. До Сполученого Королівства, Саудівської Аравії та Варшави додалося ще одне польське місто.
"Так, ми хочемо влаштувати цей поєдинок у Вроцлаві. На початку серпня, на тому самому футбольному стадіоні, на якому у вересні 2011 року Віталій Кличко боксував із Томашем Адамеком. У місцевої муніципальної влади є зацікавленість провести у своєму місті такий мегафайт", – розповів Красюк.
За словами промоутера, мер Вроцлава готовий сприяти проведенню не лише спортивного заходу. Сторони запланували цілий великий фестиваль. У його межах реалізують, зокрема, і низку благодійних проектів підтримки українських біженців.
Раніше WBA оголосила про проведення промоутерських торгів для організації бою Усика та Дюбуа. Аукціон запланували на 25 травня. Стартуватимуть торги з 1 млн доларів. Українцю відійде 75% призового фонду.
До слова, раніше зібрали відомості про бій Усик і Дюбуа в спеціальній підбірці.
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