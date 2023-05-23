ua ru
Вт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Усик – Дюбуа. Команда українця обрала нове місто для проведення бою

Новость на русском →
Вроцлав, Вівторок 23 травня 2023 12:55
Усик – Дюбуа. Команда українця обрала нове місто для проведення бою Фото: Олександр Усик готовий захищати чемпіонські пояси (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Від намірів провести поєдинок Олександра Усика проти британського боксера Даніеля Дюбуа на території Польщі не відмовилося оточення українця.

Про це заявив промоутер Олекснадр Красюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Champion.

Список потенційних місць проведення супербою в хевівейті поповнився. До Сполученого Королівства, Саудівської Аравії та Варшави додалося ще одне польське місто.

"Так, ми хочемо влаштувати цей поєдинок у Вроцлаві. На початку серпня, на тому самому футбольному стадіоні, на якому у вересні 2011 року Віталій Кличко боксував із Томашем Адамеком. У місцевої муніципальної влади є зацікавленість провести у своєму місті такий мегафайт", – розповів Красюк.

За словами промоутера, мер Вроцлава готовий сприяти проведенню не лише спортивного заходу. Сторони запланували цілий великий фестиваль. У його межах реалізують, зокрема, і низку благодійних проектів підтримки українських біженців.

Раніше WBA оголосила про проведення промоутерських торгів для організації бою Усика та Дюбуа. Аукціон запланували на 25 травня. Стартуватимуть торги з 1 млн доларів. Українцю відійде 75% призового фонду.

До слова, раніше зібрали відомості про бій Усик і Дюбуа в спеціальній підбірці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Бокс
NEWS
Росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область, - джерела
Росія перекидає частину військ з фронту у Бєлгородську область, - джерела
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром