Усик – Дюбуа: где смотреть главное сражение лета

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местной Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 23:00 по киевскому времени.

Эксклюзивным транслятором боя в Украине и Польше стал медиасервис MEGOGO. Просмотреть поединок в прямом эфире можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт". Трансляция будет доступна в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг" и в отдельном поп-ап-канале, который появится в день события.

Помимо боя Усика и Дюбуа, платформа будет транслировать и поединки в андеркарде вечера бокса. Там в ринг выйдут украинцы Беринчик, Митрофанов, Соломенников, Харцыз и другие. Вместе с K2 Promotions медиасервис MEGOGO запланировал выездную студию.

Комментировать бой будет дуэт комментаторов. Компанию Владимиру Кобелькову в этот раз составит Сергей Лукьяненко. В прошлом году они вместе работали во время битвы Ломаченко и Ортиса. Тогда победу отпраздновал боксер с украинским паспортом.