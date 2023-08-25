Усик – Дюбуа: де дивитися головний бій літа

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 23:00 за київським часом.

Ексклюзивним транслятором бою в Україні та Польщі став медіасервіс MEGOGO. Переглянути поєдинок наживо можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап-каналі, що з'явиться в день події.

Окрім бою Усика та Дюбуа, платформа транслюватиме і поєдинки в андеркарді вечора боксу. Там у ринг вийдуть українці Берінчик, Митрофанов, Соломенніков, Харциз та інші. Разом із K2 Promotions медіасервіс MEGOGO запланував виїзну студію.

Коментуватиме бій дует коментаторів. Компанію Володимиру Кобелькову цього разу складе Сергій Лук'яненко. Торік вони разом працювали під час битви Ломаченка та Ортіса. Тоді перемогу відсвяткував боксер із українським паспортом.