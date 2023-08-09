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Усик – Дюбуа. Очередной украинский боксер попал в андеркард боя

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Вроцлав, Среда 09 августа 2023 15:58
Усик – Дюбуа. Очередной украинский боксер попал в андеркард боя Фото: Василий Чеботарь проведет бой 26 августа (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер полусреднего веса Василий Чеботарь выйдет в ринг во время большого шоу, главным событием которого станет поединок в хевивейте между его соотечественником Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост K2 Promotions в Facebook.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местную Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

Перед главным боем Чеботарь встретится с колумбийцем Хоэлем Хулио. 38-летний латиноамериканец на профи-ринге выступает более двух десятилетий. Он уже провел 56 поединков, в которых одержал 39 побед и потерпел 16 поражений. В частности, в 2008 году Хулио проиграл украинцу Дзинзируку.

Сам Чеботарь начал профессиональную карьеру в 2019 году. С тех пор он провел 13 боев и выиграл все поединки. В частности, 5 раз уроженец Тирасполя одолел соперников нокаутом. В январе этого года Чеботарь нокаутировал аргентинца Кастильо.

Ранее в андеркард боя Усика попали и другие украинцы. Компанию Чеботарю составят Денис Беринчик, Дмитрий Митрофанов, Александр Соломенников, Ярослав Харцыз и другие. Все они – клиенты K2 Promotions.

Накануне Усик провел открытую тренировку в Польше. Украинец показал актуальную физическую форму за 2,5 недели до боя против Дюбуа. Вместе с чемпионом тренировались и его соотечественники Митрофанов, Лапин и Черкашин.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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